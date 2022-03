Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminelle haben es auf zurückgelassenen Wertgegenstände in Autos abgesehen

Polizei gibt Präventionstipps

Darmstadt (ots)

Auf mehrere im Stadtgebiet Darmstadt geparkte Autos hatten es Kriminelle am vergangenen Wochenende abgesehen.

In der Nacht zum Sonntag (26.-27.3.) entwendeten die Täter im Philipp-Röth-Weg aus einem Citroën Berlingo die zurückgelassene Geldbörse. Am Sonntag (27.3.) gegen 8.30 Uhr wurden gleich zwei Autoaufbrüche in der Rabenaustraße entdeckt und Anzeige erstattet. Hier hatten es die noch Unbekannten auf einen Audi und einen Ford abgesehen. Aus dem Ford ließen sie Münzgeld mitgehen. Zwischen Sonntagabend (27.3.), 20 Uhr und dem frühen Montagmorgen (28.3.)gegen 1 Uhr, verschafften sich Kriminelle Zugang zu einem Porsche, der in einem Parkhaus in der Mornewegstraße abgestellt war. Hier fielen den Dieben Wertgegenstände in Höhe von rund 500 Euro in die Hände.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ist mit den Fällen betraut und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten zu erreichen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Taten gibt die Polizei erneut wichtige Präventions- und Verhaltenstipps, wie Sie sich vor Autodieben schützen können:

- In erster Linie ist es wichtig, beim Verlassen des Autos die Zündschlüssel zu ziehen und alle Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach und Tankdeckel abzuschließen. Darüber hinaus gibt es mechanische sowie elektronische Sicherungen. - Parken Sie hochwertige Fahrzeuge wenn möglich nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. - Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. - Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße "streifen" und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie anschließend die Polizei. - Achten Sie auch auf Personen, die Ihr Fahrzeug fotografieren. Dies kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren Diebstahl sein. Hochwertige Fahrzeuge werden oft auf Bestellung gestohlen. - Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab - auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert. - Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten. - Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb. - Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum "Nulltarif". Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen. - Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist. - Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug - auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt. Denken Sie daran: Nach der Rechtsprechung ist das Zurücklassen eines Zweitschlüssels im Fahrzeug eine grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer im Falle des Auto-Diebstahls von der Leistung befreit. - Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken- bzw. Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen. - Wenn Ihnen ein Autoschlüssel entwendet wurde oder Sie ihn verloren haben, fahren Sie umgehend zu Ihrer Fachwerkstatt. Dort gibt es Möglichkeiten, den Schlüssel sofort zu sperren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell