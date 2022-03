Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Bürstadt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bürstadt (ots)

Am Freitag (25.03.) in der Zeit von 08:00 bis 09:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Peugeot 206cc Cabrio, der in der Sophienstraße, vor der dortigen Hausnummer 11, abgestellt war. An dem geparkten Peugeot wurde der vordere linke Kotflügel beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.000 EUR. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 entgegen.

