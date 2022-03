POL-DA: Pfungstadt: Rücknahme der Vermisstenfahndung Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5180825

Pfungstadt (ots) - - Wissenschaftler der Universitäten Frankfurt a.M. und Kent (UK) haben einen Stoffwechselweg (Pentose-Phosphat-Stoffwechselweg) identifiziert, der für die Vermehrung des SARS-CoV-2-Virus in menschlichen Zellen entscheidend ist. - Durch den Wirkstoff benfo-oxythiamin, einem Hemmstoff dieses Stoffwechselwegs, ist es gelungen, die Vermehrung des SARS-CoV-2-Virus in menschlichen Zellen zu blockieren. - ...

