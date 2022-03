Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Reinheim: Verkehrsunfallflucht

Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots)

Am Donnerstag (24. März 2022) gegen 14:50 Uhr hat ein unbekannter LKW-Fahrer auf der Kirchstraße (B426) in Reinheim einen entgegenkommenden blauen VW Passat beschädigt. Es entstanden Lackschäden an der linken Heckseite des Fahrzeugs, vermutlich durch das Ausschwenken des Sattelaufliegers des LKW. Der Sachschaden wird auf 1000 EUR geschätzt. Der unbekannte LKW-Fahrer setzte seinen Weg jedoch fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ober-Ramstadt unter der 06154 6330-0 entgegen.

Berichterstatterin: KK'in Bechtel

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell