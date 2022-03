POL-DA: Erbach: Polizeieinsatz in der Goethestraße/Mehrere Festnahmen

Groß-Gerau (ots) - Ein in der Niersteiner Straße in Dornheim geparkter roter Skoda Kodiaq geriet in der Nacht zum Freitag (25.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter entwendeten das Fahrzeug auf bislang nicht bekannte Weise. An dem Skoda im Wert von rund 30.000 Euro sind die amtlichen Kennzeichen GG-K 2615 angebracht. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des gestohlenen ...

mehr