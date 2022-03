Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Fahrrad mit Anhänger vor Kindertagesstätte entwendet

Mann mit gelber Warnweste aufgefallen?

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Groß war der Ärger am Freitagmorgen (25.3.) als der Besitzer eines grauen Mountainbikes vom Hersteller Giant zu seinem Fahrrad zurückkehren wollte und den Diebstahl feststellen musste. Noch viel ärgerlicher dürfte es sein, dass mit dem Gefährt auch der daran angebrachten Zweisitz-Fahrradanhänger "Queridoo-Kid" entwendet wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand ereignete sich die Tat am Freitagmorgen innerhalb weniger Minuten in der Emilstraße vor einer Kindertagesstätte. Dort hatte der 34-jährige Familienvater sein Gefährt verschlossen abgestellt, um sein Kind in der Zeit zwischen 7.45 Uhr und 8 Uhr in die Einrichtung zu bringen. Ob ein etwa 45 bis 55 Jahre alter Mann, der aufgrund seiner gelben Warnweste am Tatort aufgefallen war, als möglicher Täter in Betracht kommt, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der noch Unbekannte war im Vorfeld auf einem Fahrrad fahrend am Tatort beobachtet worden. Beim Entdecken des Diebstahls fehlte von ihm jede Spur, dafür hatte er sein Fahrrad zurückgelassen. Auf dem entwendeten Mountainbike ist ein schwarzer Schriftzug angebracht. An dem Fahrradanhänger ist eine Fahne in der Farbe Orange angebracht, das Gestell des Anhängers ist grau und petrolfarben. Zeugen, die Hinweise zu dem Verbleib des entwendeten Fahrrades mit Anhänger geben können oder Hinweise zu der beschriebenen verdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei dem Kommissariat 43 in Darmstadt zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell