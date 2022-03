Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Scheiben eingeschlagen und Innenräume durchwühlt

Wer kann Hinweise geben?

Münster (ots)

Offenbar in der Nacht zum Freitag (25.3.) gerieten mehrere Fahrzeuge, unter anderem ein grauer Opel, die auf einem Parkplatz in der Münsterer Straße abgestellt waren, in den Fokus eines Unbekannten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden an mindestens drei Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen und die Fahrzeuge durchwühlt. Was genau entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte. Sein Alter wurde laut Zeugen auf 20 bis 30 Jahre alt geschätzt. Er soll zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß gewesen sein. Bekleidet war er mit einem hellgrauen Kapuzenpullover und einer dunklen Jacke. Seine Haare wurden als lockig beschrieben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell