Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht (Anhänger?)

Gernsheim (ots)

Am Do. 24.03.22 gg. 11:10 parkte ein Kfz-Besitzer seinen Pkw - einen roten NISSAN - in der Friedrich-Ebert-Straße in Gernsheim, Höhe des dortigen ALDI-Parkplatzes in einer Parkbucht. Als der 79jährige gg. 11:55 wieder zu seinem Fzg. zurückkehrte stellte er eine Beschädigung im linken hinteren bzw. hinteren Fzg-Bereich fest. Augenscheinlich streifte ein Gespann beim Einlenken den Pkw des Geschädigten. Der entstandene Schaden am NISSAN wird auf ca. 2500 EURO geschätzt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Am Unfallort wurden Beleuchtungsteile aufgefunden, welche auf einen Pkw-Anhänger hinweisen könnten.

Augenzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Gernsheim in Verbindung zu setzen.

