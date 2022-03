POL-DA: Raunheim/Rüsselsheim: Autoaufbrecher plündern Fahrzeuge

Riedstadt (ots) - Auf bislang nicht bekannte Weise verschafften sich Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (24.03.) Zugang in ein Wohnhaus in der Friedrich-Hartung-Straße. Anschließend gelangten die ungebetenen Besucher in die angrenzende Tiefgarage des Hauses und ließen dort ein hochwertiges E-Bike der Marke Cube mitgehen. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen ...

mehr