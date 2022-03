Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Kinder versprühen Lackfarbe

Erbach (ots)

Im Bereich des Kinos und in einer Passage an der Hauptstraße wurden am Mittwochnachmittag (23.03.) Schmierereien durch schwarze und lilafarbene Sprühfarbe festgestellt. Nachdem die Polizei verständigt wurde, sind im Rahmen der Fahndung drei tatverdächtige Kinder im Alter von 11, 12 und 13 Jahren von Zivilfahndern der Kriminalpolizei kontrolliert worden. Einer von ihnen hatte passende Farbflecken auf der Kleidung und an der Haut. Bei dem 12-Jährige wurde ein beidseitig geschliffenes Messer aufgefunden und sichergestellt. Außerdem wurden vier Paar Kopfhörer in behördlicher Verwahrung genommen, weil zudem der Verdacht des Ladendiebstahls im Raum steht. Nachdem die entsprechenden Anzeigen gefertigt worden sind, konnten die verständigten Eltern ihre Kinder von der Polizeistation wieder abholen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell