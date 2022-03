Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim/ Kirch-Beerfurth: Einbrecher flüchten nach Alarmauslösung

Reichelsheim (ots)

Ein Einbrechertrio wurde am Mittwochabend (23.03.) durch den ausgelösten Alarm an einem Holzwerk im Ortsteil Kirch-Beerfurth in die Flucht geschlagen. Die Täter näherten sich gegen 23.40 Uhr dem rückwärtigen Teil des Holzwerkes "Am Sägewerk". Ziel waren offensichtlich die Büroräume. Auf dem Gelände wurden die Täter durch Videokameras erfasst und zeitgleich Alarm ausgelöst. Überrascht floh das Trio Hals über Kopf in Richtung Bundesstraße 38. Vermutlich stiegen sie dort in einen Fluchtwagen.

Wegen des Einbruchs hat das Kommissariat 21/ 22 die Ermittlungen aufgenommen. Wer zur Tatzeit Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der 06062 / 953-0 zu melden.

