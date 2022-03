POL-DA: Raunheim: Navi ausgebaut und entwendet/Zeugen gesucht

Büttelborn (ots) - Ein im "Unterdorf" in einer umgebauten Telefonzelle eingerichteter Bücherschrank wurde in der Nacht zum Donnerstag (24.03.), gegen 3.00 Uhr, vermutlich in Brand gesetzt. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 1000 Euro. Die Brandursache ist bislang unklar. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder ...

mehr