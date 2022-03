Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Auto durchwühlt - Kriminelle suchen die Gelegenheit/ Polizei gibt Verhaltenshinweise

Fürth (ots)

Bereits zum zweiten Mal ist der Besitzer eines Peugeot in der Nacht zum Mittwoch (22. - 23.03.) davon betroffen, dass Kriminelle sein Auto im Ortsteil Ellenbach durchsucht haben. Erbeutet wurde nichts. Dennoch kommt ein ungutes Gefühl auf, dass Fremde das eigene Hab und Gut durchwühlen. Gerade in Fürth und in den Ortsteilen hat die Polizei seit Anfang März ein erhöhtes Aufkommen an solchen Meldungen erhalten. Zumeist sind die markenunabhängigen Autos beschädigungsfrei geöffnet worden. Kleingeld oder aber auch andere Wertsachen, die achtlos im Auto zurückgelassen worden sind, werden gestohlen. Bislang ermittelt die Polizei in über 50 Fällen, allein im Bereich Fürth.

Die Polizei bittet daher eindringlich: Prüfen Sie gewissenhaft, dass ihr Auto nicht nur zu, sondern richtig verschlossen ist. Lassen Sie keine Wertsachen im Wagen zurück, die für Kriminelle interessant sein können.

Haben Sie Personen beobachtet, die sich auffällig für Autos interessieren? Alle Hinweise nimmt die Polizei in Heppenheim entgegen. Telefon: 06252 / 706-0.

