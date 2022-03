Reinheim (ots) - Ein Mehrfamilienhaus in der Darmstädter Straße geriet am Dienstagmittag (22.3.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie zwischen 13.30 und 18.30 Uhr ins Innere einer dortigen Wohnung. Im Anschluss machten sie sich im Büro an einem Tresor zu schaffen. Mit ihrer Beute in Form von Bargeld flüchteten sie im Anschluss ...

