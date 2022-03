Rüsselsheim (ots) - Ein in der Taunusstraße geparkter Hyundai geriet am Dienstag (22.03.), in der Zeit zwischen 12.15 und 19.15 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Unbekannten zerstörten ein Fenster und verschafften sich so Zugang in den Innenraum des Fahrzeugs. Dort ließen sie zwei Kosmetikkoffer sowie ein Handy mitgehen, bevor sie das Weite suchten. Hinweise ...

