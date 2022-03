Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Autoscheibe eingeworfen/Tasche erbeutet

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein "Auf der Mainspitze" geparkter Mercedes geriet am Dienstag (22.03.), in der Zeit zwischen 14.00 und 15.45 Uhr, in das Visier von Unbekannten. Die Täter warfen eine Seitenscheibe des Autos mit einem Stein ein und erbeuteten anschließend eine im Fahrzeuginnenraum aufbewahrte Tasche, in der sich unter anderem ein Laptop befand.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

