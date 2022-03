POL-ERB: Höchst i.Odw. (ots) 2 Männer flüchten zu Fuß nach Alleinunfall bei Pfirschbach - Zeugen gesucht!

Bensheim (ots) - Ein 38-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag (22.03.) nach seiner vorläufigen Festnahme in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen. Gegen 14.50 Uhr alarmierten mehrere Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten den Mann, der in einer Eisdiele in der Bachgasse zwei Personen angegriffen haben soll. Umgehend wurden mehrere Polizeistreifen ...

