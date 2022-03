Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Supermarkttür durch Feuer beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (22.03.) haben zwei maskierte Personen versucht, einen Supermarkt mit osteuropäischen Spezialitäten in der Mannheimer Straße anzuzünden. Hierbei wurde gegen 2.35 Uhr eine Flüssigkeit an die Eingangstür des Marktes geschüttet, um diese im Anschluss zu entzünden. Dabei kam es zu einer Verpuffung. Das Feuer ging in der Folge selbstständig aus. An der Geschäftstür ist ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstanden.

Die Ermittlungen zu der versuchten Brandstiftung übernehmen Ermittler des polizeilichen Staatsschutzes in Darmstadt. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die zur Tatzeit verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich der Mannheimer Straße gesehen haben. Telefon: 06151 / 969-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell