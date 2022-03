POL-DA: Messel: Nachtragsmeldung zu "59-Jähriger vermisst"

Groß-Gerau/Riedstadt (ots) - In der Zeit zwischen Samstagabend (19.03.) und Montagmittag (21.03.) trennten Unbekannte mit einem Schneidewerkzeug den Katalysator eines in der Neugasse in Riedstadt geparkten Opel ab. Eine ähnlich gelagerte Tat ereignete sich zudem in der Rheinstraße in Dornheim. Hier machten sich Katalysator-Diebe an einem Mitsubishi zu schaffen. ...

