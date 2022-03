Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau/Riedstadt: Katalysatoren entwendet/Zeugen gesucht

Groß-Gerau/Riedstadt (ots)

In der Zeit zwischen Samstagabend (19.03.) und Montagmittag (21.03.) trennten Unbekannte mit einem Schneidewerkzeug den Katalysator eines in der Neugasse in Riedstadt geparkten Opel ab. Eine ähnlich gelagerte Tat ereignete sich zudem in der Rheinstraße in Dornheim. Hier machten sich Katalysator-Diebe an einem Mitsubishi zu schaffen. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zwei ähnlich gelagerte Taten wurden bei der Polizei bereits in der Nacht zum Sonntag (20.03.) angezeigt (wir haben berichtet). Die Beamten prüfen nun einen Tatzusammenhang.

Hinweise bitte an die Polizei in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5175753

