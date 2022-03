Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Ungebetener Besucher verwüstet Klassenzimmer

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Dienstag (21.-22.3.) hat sich ein ungebetener Besucher Zugang zu öffentlichen Schule in der Bartningstraße verschafft und dort ein Klassenzimmer verwüstet. Seine Spuren zeigten sich in beschädigten Blumentöpfen und augenscheinlich mit Kleber eingeschmierten Tischen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten sachdienliche Hinweise entgegen.

