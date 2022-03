Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: Über 1000 Liter Diesel aus fünf Brummis abgezapft

Biebesheim (ots)

In der Zeit zwischen Freitagmittag (18.03.) und Montagmorgen (21.03) machten sich Unbekannte an fünf in der Otto-Hahn-Straße und im Brunnenweg abgestellten Lastwagen zu schaffen. Abgesehen hatten es die Täter auf den Dieselkraftstoff der Fahrzeuge.

Die Kriminellen öffneten zunächst gewaltsam die Tankabdeckungen der Lkw und zapften anschließend den darin enthaltenen Kraftstoff, nach ersten Schätzungen insgesamt über 1000 Liter, ab.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 42 der Polizei in Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu melden.

