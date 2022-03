POL-DA: Lorsch: Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub in Schreibwarengeschäft

Darmstadt (ots) - Ein in der Morsestraße geparkter Opel geriet am Montag (21.3.) in das Visier von Kriminellen. Nur wenige Minuten reichten einem noch unbekannten Täter aus, gegen 13.30 Uhr, die Scheibe des Autos einzuschlagen und sich die Geldbörse sowie einen zurückgelassenen Rucksack zu schnappen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 650 Euro. Das ...

