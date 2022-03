POL-DA: Michelstadt: Gartenmöbel samt Zubehör gestohlen

Mörfelden-Walldorf (ots) - Im Zeitraum vom 19.03.22; 18:18 Uhr bis zum 21.03.22, 08:00, wurde in der Gartenstraße in Walldorf ein geparkter blauer Pkw Opel Corsa an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105 - 40060 Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Groß-Gerau Polizeistation Mörfelden-Walldorf Telefon: ...

mehr