POL-DA: Mühltal-Waschenbach: Büroräume im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Mühltal-Waschenbach (ots)

Nach einem Einbruch in die Büroräume einer Firma in der Kreisstraße, hofft die Polizei auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Zwischen Samstag (19.3.) und Montag (21.3.) verschafften sich die Unbekannten zunächst Zutritt zum Gelände und gelangten unter Gewalteinwirkung in die Büroräume. Dort plünderten sie eine Trinkgeldkasse und suchten im Anschluss das Weite. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

