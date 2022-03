Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Rohrheim: Kripo sucht Zeugen nach Aufzugsbrand im Bahnhof

Groß-Rohrheim (ots)

Ein Techniker der Deutschen Bahn meldete am 12. März den Brand in einem Aufzug in der Unterführung zum Aufgang Bahngleis 2. Die Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Groß-Rohrheim konnten zügig durchgeführt werden. Durch den Band selbst ist jedoch ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Zudem fällt diese barrierefreie Zugangsmöglichkeit zum Bahnsteig bis auf Weiteres aus.

Die Kriminalpolizei (K 10) in Heppenheim sucht für die weiteren Ermittlungen Zeugen. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. In dem Aufzug wurde Unrat sowie eine Kunstoff-Warnbake, vermutlich vom Bahnhofsvorplatz gestapelt, um es in der Folge in Brand zu setzen. Durch den abgeschlossenen Aufzug entstand dadurch eine enorme Hitze. Das Feuer wurde um 0.50 Uhr entdeckt.

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wendet sich bitte an das Kommissariat 10 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

