Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Baumaschinen und Werkzeuge aus Container entwendet

Wer hat etwas gesehen?

Messel (ots)

Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von geschätzten 8000 Euro haben noch unbekannte Diebe aus zwei Baustellencontainern am Rathausplatz am frühen Montagmorgen (21.3.) entwendet. Weil die Anwohner gegen 4 Uhr verdächtige Quietschgeräusche wahrgenommen hatten, gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass es sich dabei um die Tatzeit gehandelt haben könnte. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen, Fahrzeuge oder womöglich sogar den Abtransport der Beute beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Dieburg (Kommissariat 41) in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06071/96560 sind die Beamtinnen und Beamten zu erreichen.

