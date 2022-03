Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Verdächtige Beobachtung

40-Jähriger vorläufig festgenommen

Bürstadt (ots)

Verdächtig hat sich am Sonntagnachmittag (20.02.) ein Mann verhalten, der aus einem Haus in der Nibelungenstraße rannte und sich in der Folge mehrmals umdrehte, so als ob er etwa zu verbergen hätte. Diese Beobachtung und das Kennzeichen des Kleintransporters, mit dem der Mann wegfuhr, wurde der Polizei von Zeugen gemeldet. Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann samt Transporter um kurz nach 17 Uhr am Schwimmbad angetroffen werden. Weil der Verdacht bestand, dass der 40-Jährige aus Darmstadt Drogen konsumiert haben könnte, wurde er vorläufig festgenommen und musste die Beamten auf die Polizeistation begleiten. Der Drogentest schlug auf Kokain an. Weitere Drogen wurden nicht gefunden. Neben der Anzeigenaufnahme wurde auch Blut für das Strafverfahren abgenommen, indem er sich demnächst verantworten wird.

