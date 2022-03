POL-DA: Darmstadt: Geld und Telefon aus weißen Audi gestohlen

Messel (ots) - Bei dem Versuch in ein Mehrfamilienhaus "Am Wildpark" einzubrechen, haben bislang noch unbekannte Kriminelle in der Zeit zwischen Freitag (18.3.), 21.30 Uhr und Samstag (19.3.), 11 Uhr einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Unbekannten nicht in das ...

mehr