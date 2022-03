Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Wurden die Kriminellen gestört?

Zeugen gesucht

Messel (ots)

Bei dem Versuch in ein Mehrfamilienhaus "Am Wildpark" einzubrechen, haben bislang noch unbekannte Kriminelle in der Zeit zwischen Freitag (18.3.), 21.30 Uhr und Samstag (19.3.), 11 Uhr einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Unbekannten nicht in das Objekt zu gelangen und sie ließen von ihrem weiteren kriminellen Vorhaben ab. Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass die Täter möglicherweise beobachtet werden konnten und von Zeugen gestört wurden. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

