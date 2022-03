Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Verwirrte Frau in Fachklinik gebracht

Viernheim (ots)

Offensichtlich verwirrt hat eine etwa 50 Jahre alte Frau am Sonntagnachmittag (20.03.) vorbeilaufende Passanten in der Fußgängerzone angepöbelt. Um eine mögliche Eskalation zu verhindern, hat ein Passant die Polizei gerufen. Die Frau, die mit einem Fahrrad unterwegs war, wurde in der Schulstraße angetroffen und zunächst mit auf die Polizei genommen. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Fachklinik.

