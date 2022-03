POL-DA: Kelsterbach: E-Bikes im Visier von Kelleraufbrechern

Nauheim (ots) - Eine Gaststätte im Seeweg geriet in der Nacht zum Samstag (19.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zugang in das Lokal und durchsuchten anschließend mehrere Schränke. Ihnen fielen hierbei mehrere hundert Euro Wechselgeld in die Hände. Hinweise bitte an die Polizei in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750. Rückfragen bitte an: ...

