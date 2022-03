Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Scheibe von Reisebüro eingeschlagen

Wer hat etwas beobachtet?

Darmstadt (ots)

Die Schaufensterscheibe eines Reisebüros in der Heidelberger Landstraße, nahe Ecke Büschelstraße ist am Sonntagabend (20.3.)von noch unbekannten Vandalen eingeschlagen worden. Nach ersten Erkenntnissen wird die Tatzeit gegen 23 Uhr eingegrenzt. Das Kommissariat 43 von der Darmstädter Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 500 Euro geschätzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690 zu melden.

