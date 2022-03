POL-DA: Bad König-Zell: Stundenlang am Steuer/Polizei erhebt tausende Euro Sicherheitsleistung

Einhausen (ots) - Am Montag (14.03.) ereignete sich in der Mathildenstraße in Einhausen, Höhe der ESSO-Tankstelle ein Verkehrsunfall zwischen einem roten PKW und einer Fußgängerin, die dabei verletzt wurde. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten sich an die Polizei Heppenheim zu wenden. Tel. 06252-7060. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Bergstraße Polizeistation ...

