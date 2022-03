POL-DVS: Bezugsmeldung zu VU mit ausgelaufenen Betriebsstoffen/Vollsperrung A67, 21.03.2022, 01:20

Groß-Umstadt (ots) - Am Sonntag den 20.03.2022 um 15:45 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Groß-Umstadt-Wiebelsbach. Ein 91-jähriger Fahrer eines Krankenfahrstuhls aus Wiebelsbach befuhr die Straße "Buckelgarten" in Groß-Umstadt-Wiebelsbach. Aus bisher unbekannter Ursache verlor der 91-Jährige die Kontrolle über seinen elektrischen Krankenfahrstuhl ...

