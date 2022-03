Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Verkehrsunfall mit ausgelaufenen Betriebsstoffen und Vollsperrung A 67 Ri. Süd, 21.03.2022, 01:20 Uhr

BAB 67, km 16,2 Ri. Süden (ots)

Am 21.03.2022 um ca. 01:20 Uhr ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Groß-Gerau und Büttelborn ein Verkehrsunfall bei km 16,2. Hierbei befuhr ein 26 jähriger Verkehrsteilnehmer aus Moers mit seinem Pkw Suzuki Splash die zweite Fahrspur und touchierte aus ungeklärter Ursache beim Passieren eines Lkw-Gespannes auf der ersten Fahrspur dieses im linken Bereich der Zugmaschine. Durch die Kollision verlor der Fahrer des Suzuki die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit den Schutzplanken rechtsseitig. Hierbei verletzte der Pkw-Fahrer sich leicht an der Hand, der 62 jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Zudem ergaben sich bei dem Fahrer des Pkw Anzeichen auf einen aktuellen Betäubungsmittelkonsum. Bei der Zugmaschine wurde durch den Aufprall der Tank aufgerissen und die komplette Fahrbahn mit ca. 100 Litern Treibstoff verunreinigt, welche teilweise auch ins Erdreich neben der Fahrbahn sickerten. Hierdurch bedingt musste die A 67 mit begleitender Rundfunkwarnmeldung vollgesperrt werden. Derzeit sind die Aufräum- und Bergungsarbeiten in vollem Gange. Die Feuerwehr Groß-Gerau sowie Spezialunternehmen zur Fahrbahnreinigung sind im Einsatz. Insgesamt wird der Sachschaden auf ca. 10.000 EUR geschätzt. Die Vollsperrung der A 67 in Fahrtrichtung Süden ist derzeit noch aktuell und die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Groß-Gerau. Es wird nachberichtet.

