POL-DADI: Darmstadt: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und ca. 50.000 EUR Sachschaden

Da-Dieburg, Münster (ots) - Am Freitag, den 18.03.2022, gegen 14:30 Uhr ereignete sich in Münster eine Verkehrsunfallflucht. Ersten Ermittlungen zur Folge befuhr ein weißer Lkw die Sandstraße in 64839 Münster in aufsteigende Richtung. Auf Höhe der Sandstraße Hausnummer 33 fuhr der Lkw mutmaßlich an einem rechts am Fahrbahnrand abgestellten weißen Kleinwagen vorbei und streifte diesen am linken Außenspiegel. ...

mehr