Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Babenhausen/Langstadt: Schwerer Verkehrsunfall mit 5 verletzten Personen

Babenhausen (ots)

Am Samstag (19.03.) kam es gegen 01:30 Uhr auf der L3065 von Babenhausen in Richtung Langstadt zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein weißer SUV, besetzt mit 5 Personen im Alter zwischen 23 und 26 Jahren, befuhr die Landstraße von Babenhausen kommend in Richtung Langstadt. Nach ersten Erkenntnissen geriet das Fahrzeug in einer Rechtskurve nach links in den Straßengraben. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Die 5 Personen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Alle 5 Personen wurden leichtverletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Der Fahrer wird sich zukünftig in mehreren Strafverfahren verantworten müssen. An dem Fahrzeug und der Leitplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 30000EUR. Neben zwei Streifen der Polizeistation Dieburg, waren noch die Freiwillige Feuerwehr Babenhausen mit 5 Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit 7 Fahrzeugen, die Straßenmeisterei Groß-Umstadt sowie ein Abschleppunternehmen am Unfallort eingesetzt. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße für die Dauer von 2 Stunden voll gesperrt. Berichterstatter: Rapp, Polizeikommissar Polizeistation Dieburg

