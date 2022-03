Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt-Kranichstein: Zeugenaufruf nach Radmutterlösen

Darmstadt (ots)

Am Donnerstag, 17.03.2021, gegen 17:07 Uhr, kam es in Darmstadt in der Borsdorffstraße auf dem Parkplatz des Landratsamts Darmstadt-Dieburg zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Eine unbekannte, männliche Person manipulierte an zwei Fahrzeugen. Am Fahrzeug des Mitteilers wurden die Radmuttern aller vier Reifen gelöst. An einem weiteren Fahrzeug wurde die Luft aus den Reifen abgelassen. Die Person konnte vom Mitteiler wie folgt beschrieben werden: männlich, 55-60 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlanke Statur, westeuropäisches Erscheinungsbild, graue Haare, Halbglatze, bekleidet mit einer dunkelblauen Daunenjacke, darunter ein hellblauer Kapuzenpullover, dunkler Jeanshose und braunen Lederschuhen. Laut dem Mitteiler sei die Person mit einem schwarzen BMW-SUV vom Tatort davongefahren. Die Polizei sucht Zeugen oder Personen, die einen Hinweis auf die Person geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151 / 969-41110.

