Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Zeugenaufruf

Erbach (ots)

Am Freitag (18.03.) gegen 12:00 Uhr parkte ein 79-jähriger Odenwälder seinen schwarzen Audi in der Hauptstraße in 64711 Erbach vor einer dortigen Apotheke. Als der Fahrzeugführer wenige Minuten später an den Pkw zurückkehrte, musste dieser einen Lackschaden an dem vorderen rechten Stoßfänger feststellen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf 750,- EUR belaufen. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem geschilderten Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Erbach (06062/953-0) telefonisch in Verbindung zu setzen.

