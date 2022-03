Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen-Sickenhofen/ Münster/Langen: Nachtragsmeldung zu: "Frau tot aus der Gersprenz geborgen"

Babenhausen/ Münster/ Langen (ots)

Nachdem am Mittwochabend (9.3.) der leblose Körper einer Frau aus der Gersprenz bei der Konfurter Mühle tot geborgen wurde (wir haben berichtet) liegt ein erstes Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung des Leichnams vor. Demnach handelt es sich zweifelsfrei um die seit dem Dezember 2021 vermisste 74-jährige Seniorin aus Langen ( Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5090025)

Spaziergänger hatten die Frau am Mittwoch in der vergangenen Woche entdeckt und die Polizei alarmiert. Bei der Bergung war auch die Feuerwehr Sickenhofen eingesetzt. Im Rahmen der fortlaufenden Untersuchungen wurden keinerlei Anzeichen für das Vorliegen einer Straftat gefunden. Die Ermittlungen rund um die Frage , wie die Seniorin zu Tode kam, dauern an.

Hinweis an die Medienvertreter: Es wird gebeten, die Bilder sowie die persönlichen Daten, die im Rahmen der im Öffentlichkeitsfahndung bekannt gegeben wurden, zu löschen.

Weitere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5167228

