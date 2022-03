Darmstadt (ots) - Auf vier Autos vom Hersteller BMW hatten es Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (16.-18.3.) beziehungsweise im Verlauf des Donnerstags abgesehen. Die Fahrzeuge standen jeweils in der Sophienstraße, im Edelapfelweg, in der Carl-Ulrich-Straße und in der Heinrich-Delp-Straße. Zu allen vier Autos ...

mehr