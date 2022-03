Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt /Wiebelsbach: Zurückgelassene Handtasche lockt Diebe an

Scheibe eingeschlagen und Beute geschnappt

Polizei gibt Verhaltenstipps

Bild-Infos

Download

Groß-Umstadt (ots)

Wenige Minuten reichten Kriminellen am Donnerstagabend (17.3.) aus, sich die in einem Opel zurückgelassene Handtasche anzueignen und damit die Flucht zu ergreifen. In der Zeit zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr schlugen die Täter die Beifahrerscheibe des "Im Strutfeld" geparkten Autos ein und schnappten sich die im Fußraum verstaute Beute. Mit der Tasche erbeuteten die noch Unbekannten unter anderem eine Geldbörse. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen. Zudem möchten die Ermittlerinnen und Ermittler den aktuellen Fall zum Anlass nehmen, um erneut zu warnen und zu sensibilisieren: Lassen Sie keine Wertgegenstände, Taschen, Rucksäcke oder ähnliches im Auto zurück. Auch das Verstauen im Fußraum oder deponieren im Kofferraum bietet keinen zuverlässigen Schutz vor Diebstahl! Denn: Ein Auto ist kein Tresor! Zurückgelassenes lockt schnell Diebe an, die nur wenige Minuten benötigen, um an ihre begehrte Beute zu kommen. Der Ärger im Nachhinein dürfte für die Bestohlenen von längerer Dauer sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell