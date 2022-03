Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Auf Autos abgesehen

Bordelektronik und Lenkrad entwendet

Rund 40.000 Schaden

Tatzusammenhänge in Prüfung

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Auf vier Autos vom Hersteller BMW hatten es Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (16.-18.3.) beziehungsweise im Verlauf des Donnerstags abgesehen.

Die Fahrzeuge standen jeweils in der Sophienstraße, im Edelapfelweg, in der Carl-Ulrich-Straße und in der Heinrich-Delp-Straße. Zu allen vier Autos verschafften sich die noch unbekannten Täter gewaltsam Zugang zu den Innenräumen und bauten dort die Bordelektronik sowie ein Lenkrad aus. Der dabei verursachte Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 40.000 Euro. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mit den Fällen betraut und schließt derzeit einen Tatzusammenhang nicht aus. Für den Fortgang der Ermittlungen suchen die Beamten Zeugen und fragen: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten können?

Zu den Tatzeiten ist bekannt, dass sich die Kriminellen in der Sophienstraße und im Edelapfelweg gegen 4 Uhr zu schaffen machten. Am späten Donnerstagbend, gegen 21.30 Uhr, waren die Spuren der Täter an einem schwarzen BMW in der Heinrich-Delp-Straße entdeckt worden.

Alle sachdienlichen Hinweise, die der Aufklärung dienlich sind und Anhaltspunkte zu den noch unbekannten Tätern geben könnten, werden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell