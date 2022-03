Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Kriminelle hatten es auf zwei Autos abgesehen

Fürth (ots)

Bislang noch unbekannte Täter hatten es im Ortsteil Fahrenbach auf zwei geparkte Autos abgesehen. Gegen 20 Uhr am Donnerstagabend (17.03.) verständigten Zeugen die Polizei und teilten mit, dass sich Kriminelle Zugang zu den Fahrzeugen verschafft hatten. Diese waren in der Erich-Kästner-Straße und der Wendelinusstraße abgestellt. Der Tatzeitraum kann nicht genau eingegrenzt werden. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Unbekannten lediglich einen geringen Geldbetrag. Ein Schaden an den Autos konnte nicht entdeckt werden. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei: Lassen Sie niemals Wertgegenstände im Fahrzeug zurück und schließen Sie es immer ab, wenn es abgestellt wird. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell