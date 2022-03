Rüsselsheim (ots) - Ein Firmengebäude im Alexander-Fleming-Ring suchten sich Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (17.03.) für einen Einbruch aus. Die Kriminellen verschafften sich über ein zuvor aufgehebeltes Fenster Zugang in das Gebäude und durchsuchten anschließend sämtliche Büroräume. Die ungebetenen Besucher entwendeten mehrere Computer und öffneten gewaltsam einen Tresor. Hierbei fiel ihnen Bargeld in ...

