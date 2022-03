POL-DA: Ober-Ramstadt/ B426: Nachtragsmeldung zu: 61-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mörfelden-Walldorf (ots) - Ein auf einem Schotterparkplatz im Bereich der Wiesenschneise, an der B 486, abgestellter VW, geriet am Donnerstag (17.03.), in der Zeit zwischen 12.00 und 13.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten anschließend einen hinter dem Fahrersitz aufbewahrten Laptop. Zeugen ...

mehr