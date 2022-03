Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Umfangreiche Suchmaßnahmen nach vermisstem Senior in Lützelbach - eingesetzter Polizeihubschrauber kann den Mann lokalisieren und Hilfskräfte heranführen.

Lützelbach (ots)

Nachdem am späten Donnerstagnachmittag (17.03.2022) in Lützelbach ein 71-jähriger Mann von einem Spaziergang nicht ins dortige Altenheim zurückgekehrt war, alarmierte der Eigentümer des Wohnheimes unverzüglich die Polizei. Erste Suchmaßnahmen im und rund um das Wohnheim führten nicht zum gewünschten Erfolg. In der Folge wurde eine Rettungshundestaffel mit Personenspürhunden und der Polizeihubschrauber angefordert. Im Zuge der Absuche aus der Luft konnte der Hubschrauber gegen 20:30 Uhr mittels Wärmebildkamera eine verdächtige Wärmequelle im Bereich eines Spielplatzes in der Feldgemarkung nahe der Waldstraße ausmachen. Durch eine herangelotste Streife konnte den Rentner schließlich, in einem tiefen Graben liegend, aufgefunden werden. Er war ansprechbar, aber nass, unterkühlt und hatte sich durch den Sturz leicht verletzt. Nachdem die alarmierte Feuerwehr Lützelbach den Senior geborgen hatte, wurde er im Rettungswagen versorgt und schließlich zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Gefertigt: EPHK René Bowitz, Polizeiführer vom Dienst, Tel.: 06151 / 96940312

