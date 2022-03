Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt

B 426: 61-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ober-Ramstadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (17.03.) wurde ein 61 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Mann aus dem Landkreis Main-Spessart gegen 16.20 Uhr die Bundesstraße 426 von Ober-Ramstadt kommend in Richtung Wembach. Kurz vor dem dortigen Kurvenbereich überholte er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Beim Überholvorgang kollidierte er mit dem Auto eines 67-jährigen Darmstädters, der in der Gegenrichtung unterwegs war. Der Motorradfahrer erlitt beim Zusammenstoß schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Auch der Fahrer des Autos wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der auf mehrere zehntausend Euro geschätzt wird. Die Strecke ist derzeit noch wegen Aufräumarbeiten sowie die Unfallaufnahme voll gesperrt.

