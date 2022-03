Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bergstraße/ Heppenheim/ Zwingenberg: Achtung! Telefonbetrüger

Unter Schock Münzen im Wert von 20.000 Euro herausgegeben

Bergstraße (ots)

Geschockt und emotional aufgewühlt, übergab am Mittwochmittag (16.03.) ein Senior Münzen im Wert von über 20.000 Euro an einen Fremden. In zuvor geführten Telefonaten wurde dem Senior suggeriert, dass seine Enkelin Schuld an einem Verkehrsunfall sei, bei dem eine Person zu Tode kam. Für die Ermittlungen und vor allem, dass die Enkelin nicht ins Gefängnis muss, sei es nun notwendig eine Kaution zu hinterlegen. Weil der Senior unter Schock stand und unbedingt helfen wollte, bot er seine Münzen an. Die Betrüger ließen sich darauf ein und holten schlussendlich das Geld im Bereich der Kettelerstraße ab.

Glück im Unglück hatte dagegen eine über 80-Jährige aus Zwingenberg, die am gleichen Tag vermutlich von denselben Tätern kontaktiert wurde. Weil ihre Hausbank die geforderten 30.000 Euro auf die Schnelle nicht zur Verfügung stellen konnte, bat die verzweifelte Seniorin ihre Freundin um Geld oder Schmuck. Die Freundin misstraute jedoch der Geschichte und rief den Sohn an. Der Schwindel flog auf.

Nicht oft genug kann die Polizei vor diesen oder anderen Betrügereien am Telefon warnen! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Überprüfen Sie die Angaben selbst bei den Personen, die betroffen sein sollen. Ersatzweise ist das Gespräch mit der Familie oder mit Freunden, und zwar vor einer Geld- oder Wertsachenübergabe der beste Schutz vor Betrügereien.

